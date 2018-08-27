مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوص “ملك البوب”

أثار منشور من جانب مصفف شعر نجوم هوليوود، ستيف إيرهاردت، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجدل بعدما أشار إلى أن المغني، مايكل جاكسون، على قيد الحياة.

وأعاد إيرهاردت نشر منشور مشفّر على “فيسبوك”، يُخبر متابعيه بالإعلان عن “أخبار جيدة جدًا” قريبًا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وينص المنشور: “إعلان للمؤمنين ولمحبي مايكل جاكسون خلال شهرين أو آخر موعد في نهاية العام، سوف تتلقون أخبارًا جيدة جدًا، إنه أمر لا يصدق تقريبًا ولا تعرفه حتى العائلة”.

ويُشير محبو مايكل جاكسون إلى أن ملك البوب الراحل على قيد الحياة ولم يمت في عام 2009.

ويزعم منظّرو مؤامرة جاكسون المعروفون باسم “المؤمنين” أن هذا المنشور يعطي مصداقية لفرضيتهم على أن جاكسون قام بتزييف موته؛ هربًا من ضغوط الشهرة.

وفي منشور آخر بالصوت، قال: “في استوديو تسجيل في مكان ما في العالم في مكان غير معروف، سيأتي قريبًا”.

ولم يفسر ستيف المنشورين، ولكنه كان صديقًا مقربًا من جاكسون في ذروة شهرته في الثمانينات.

وصُنف جاكسون كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعًا للأسطوانات في العالم، كما اعتُبر أهم وأقوى نجم تأثيرًا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية 21 مرة على الإطلاق.