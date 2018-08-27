الإعلامية المصرية إيمان عزالدين تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت الإعلامية المصرية إيمان عزالدين لحادث تصادم مروع، اليوم الإثنين، حيث تخضع لعمليات جراحية، وفق ما ذكرت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وذكرت صفحة الإعلامية المصرية، أنّ إيمان عز الدين تعرضت إلى حادث سير مروع، وهي الآن بين يدي الله، حيث تخضع إلى عدة جراحات دعواتكم لها بالشفاء بظهر الغيب.

ولم تذكر الصفحة مستوى الخطورة لدى الإعلامية، لكنّ أحد أصدقائها أفاد بأنها تخضع حاليًا لعمليات جراحية دقيقة، في أحد مستشفيات العاصمة جرّاء الحادث، بسبب خطورة حالتها الصحية.

وأكد في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أنّ حالة إيمان ساءت بعدما وصلت المستشفى، رغم أنها كانت مصابة بكسور وكدمات خفيفة، حيث تعرضت على ما يبدو إلى تصادم عنيف أثر على منطقة الرأس بالإضافة إلى العمود الفقري، ما جعل حالتها تسوء.

وسبق أن تعرضت الإعلامية المصرية لحادث سير في فبراير/شباط من العام الجاري، حيث تعرضت آنذاك إلى كدمات وإصابات بسيطة، فيما تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بشكل كامل.

وقدمت إيمان عزالدين عددًا من البرامج التلفزيونية من بينها “صباح أون” على قناة “أون تي في”، و”الشعب يريد”، و”بصراحة” على قناة “التحرير”، كما قدمت برنامج “مفتاح الحياة” في قناة الحياة 2 عام 2015.