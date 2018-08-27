المخرجة السورية رشا شربتجي تستعد لبدء تصوير مسلسل “مافيي”

بدأت المخرجة السورية رشا شربتجي استعداداتها لتصوير المسلسل المشترك “مافيي”، الذي كتبت نصه كلوديا مارشيليان، ومن إخراج وإنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني.

وأعربت شربتجي في حديث لـ”إرم نيوز”، عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع شركة الصباح ومع الكاتبة كلوديا مارشيليان، مبينة أن “العمل الفني يعتمد على مجموعة قصص أبرزها الحبّ والرومانسية”.

وقالت المخرجة السورية إن “الحب هو القاسم المشترك الأعظم بكل شيء، حتى في تفاصيله التي تملؤها المرارة لأن مشاعره إيجابية دائمًا، مضيفة أن “المسلسل سيعتمد على عدد من الوجوه الشابة منهم: معتصم النهار وفاليري أبو شقرا وروزينا لاذقاني وجو طراد، إضافة إلى بعض النجوم الذين يمتلكون خبرة وموهبة وحضورًا قويًا، مثل: الفنانة نادين خوري والفنان بيير داغر وأحمد الزين وزينة مكي”.

وأوضحت أن “تصوير حلقات المسلسل سينطلق في الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل”، لافتة إلى أن “الدافع الأول لاختيارها أي عمل فني، هو النص دون البحث عن جنسيته إن كان سوريًا أو مصريًا أو لبنانيًا، فهي تبحث عن ما يشدها ويجذبها في الفكرة والتفاصيل”.

وأفادت شربتجي بأن “الأعمال المشتركة استطاعت أن تستحوذ على اهتمام الجمهور، وأن تقدم له المتعة وهو ما ظهر عبر أعمال مشتركة كثيرة، حققت جماهيرية واسعة عندما يكون النص ممتعًا ويتم العمل عليه بشكل جيد”.

يشار إلى أن شربتجي أخرجت الموسم الفائت مسلسل “طريق” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وحصد نسبة مشاهدات عالية.