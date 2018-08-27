وفاة الكاتب المسرحي الأمريكي نيل سايمن

توفي الكاتب المسرحي والمنتج الأمريكي نيل سايمن عن عمر 91 عامًا جراء مضاعفات إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكانت زوجته وابنته وحفيده إلى جانبه عند وفاته في أحد مستشفيات نيويورك الأمريكية.

وتناولت معظم أعمال سايمن الكفاح اليومي للطبقات الوسطى، أو ما كان يسميه “الحروب المنزلية” والنزاعات ضمن العائلة.

وألف سايمن مسرحيات لاقت نجاحًا في صفوف النقاد والجمهور، مثل “ذي أود كابل” (1965) و”ذي صن شاين بويز” (1974) و”بيرفوت إن ذي بارك” (1963) و”لوست إن يونكرز”.

وحولت الكثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية ناجحة مثل “ذي غودباي غيرل” في العام 1977 الذي فاز ريتشادر دريفوس على أساسه بأوسكار أفضل ممثل، و”ذي أود كابل” العام 1968 حول صديقين يتشاركان السكن من بطولة والتر ماتو وجاك ليمن.

وكان ملقبًا بـ”ملك الكوميديا” إلا أن كثيرًا من مسرحياته تضمنت جانبًا قاتمًا.

وفاز سايمن العام 1991 بجائزة بوليتزر عن “لوست إن يونكزر” فضلاً عن جائزة غولدن غلوب وثلاث جوائز توني.