أحمد فهمي: تعمدت الابتعاد عن الفانتازيا في “الكويسين”.. والسينما لا تقاس بنظرية “رقم واحد”

قال الفنان المصري أحمد فهمي، إنه لا يجب الحكم على الموسم السينمائي الحالي خلال أسبوع العيد فقط، لأن الموسم ممتد حتى نهاية الصيف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن “المنافسة هذا العام شرسة جدًا لوجود تنوّع في القصص والأفكار التي قدمت؛ سواء في الكوميديا أو الأكشن أو التراجيدي، ورغم ذلك امتلأ الموسم بأسماء لها ثقل جماهيري مثل: تامر حسني في فيلم (البدلة) ومحمد رمضان في (الديزل)، بالإضافة إلى أنني حققت في أول أسبوع، إيراداتٍ مرضيةً جدًا تخطت 10 ملايين جنيه وهذا رقم جيد جدًا”.

وتابع فهمي: “لا يشغلني صدارة شباك التذاكر، ولكن من المتوقع أن يحقق فيلم (الكويسين) إيرادات مرتفعة، لأنها (الإيرادات) دليل نجاحه ومدى إقبال الجمهور عليه، ولكن السينما لا تقاس بنظرية رقم واحد، ولكن بالفيلم الجيد والرديء”.

واختتم أحمد فهمي بقوله “تعمدت في الفيلم أن أبتعد عن الشكل الذي عرفني به الجمهور وهو الفانتازيا، وأن يقدم العمل وجبة كوميدية عائلية تناسب كل أفراد الأسرة. والحمد لله هذا ما وجدته من خلال تعليقات الجمهور على صفحات السوشيال ميديا، فلم أرَ نقدًا سيئًا ضد الفيلم، وهذا النجاح هو الذي أستهدفه دائمًا”.

وتدور أحداث فيلم الكويسين في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وتارة عماد، وأسماء أبو اليزيد، وعمرو وهبة، وجيلان علاء، وهو من تأليف أيمن وتار، وإنتاج “سينرجي فيلمز”، وإخراج أحمد الجندي.