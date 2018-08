بعد اتهامها بسب أمل العنبري.. تغريم مي العيدان 3000 دينار كويتي 

تعرضت الفنانه #امل_العنبري لانتقادات لاذعه و اساءة شديدة لكرامتها من قبل السيدة #مي_العيدان ، و ذلك عندما قامت السيده مي بنشر فيديو لها و هي تتحدث عن أحد أدوار الفنانة امل في احد مسلسلاتها ، و نعتتها بانها تقوم بدور مخل بالأداب العامة باستخدام الفاظ نابية، فاسندت النيابه العامه للسيدة مي بعد تقديم شكوانا تهمه اساءة استخدام الهاتف و الاساءة الى الكرامة، و اصدرت المحكمه حكمها الاولي ، بتغريم المتهمة ٣٠٠٠ دك مع وقف النفاذ و احالة دعوتنا المدنية للمحكمة المختصة ، و بانتظار صدور حكم نهائي للمطالبة بتعويضنا النهائي عن الاضرار النفسيه و المادية …

