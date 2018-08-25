بعد اتهامها بسب أمل العنبري.. تغريم مي العيدان 3000 دينار كويتي 

أعلنت المحامية، مريم المؤمن، أنها ربحت قضية موكلتها الفنانة البحرينية، أمل العنبري، ضد الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بتهمة السب والقذف، وتغريمها 3000 دينار كويتي.
وكتبت المؤمن، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “تعرضت الفنانة أمل العنبري لانتقادات لاذعة وإساءة شديدة لكرامتها من قبل السيدة مي العيدان”.
تعرضت الفنانه #امل_العنبري لانتقادات لاذعه و اساءة شديدة لكرامتها من قبل السيدة #مي_العيدان ، و ذلك عندما قامت السيده مي بنشر فيديو لها و هي تتحدث عن أحد أدوار الفنانة امل في احد مسلسلاتها ، و نعتتها بانها تقوم بدور مخل بالأداب العامة باستخدام الفاظ نابية، فاسندت النيابه العامه للسيدة مي بعد تقديم شكوانا تهمه اساءة استخدام الهاتف و الاساءة الى الكرامة، و اصدرت المحكمه حكمها الاولي ، بتغريم المتهمة ٣٠٠٠ دك مع وقف النفاذ و احالة دعوتنا المدنية للمحكمة المختصة ، و بانتظار صدور حكم نهائي للمطالبة بتعويضنا النهائي عن الاضرار النفسيه و المادية …
وأضافت: “جاء ذلك عندما قامت السيدة مي بنشر فيديو لها وهي تتحدث عن أحد أدوار الفنانة أمل في أحد مسلسلاتها، ونعتتها بأنها تقوم بدور مخل بالآداب العامة باستخدام ألفاظ نابية، فأسندت النيابة العامة لها بعد تقديم شكوانا تهمة إساءة استخدام الهاتف والإساءة إلى الكرامة”.
واختتمت: “أصدرت المحكمة حكمها الأول، بتغريم المتهمة 3000 دينار مع وقف النفاذ وإحالة دعوتنا المدنية للمحكمة المختصة، وبانتظار صدور حكم نهائي للمطالبة بتعويضنا النهائي عن الأضرار النفسية والمادية”.