بعد اتهامها بسب أمل العنبري.. تغريم مي العيدان 3000 دينار كويتي 

أعلنت المحامية، مريم المؤمن، أنها ربحت قضية موكلتها الفنانة البحرينية، أمل العنبري، ضد الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بتهمة السب والقذف، وتغريمها 3000 دينار كويتي.

وكتبت المؤمن، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “تعرضت الفنانة أمل العنبري لانتقادات لاذعة وإساءة شديدة لكرامتها من قبل السيدة مي العيدان”.

وأضافت: “جاء ذلك عندما قامت السيدة مي بنشر فيديو لها وهي تتحدث عن أحد أدوار الفنانة أمل في أحد مسلسلاتها، ونعتتها بأنها تقوم بدور مخل بالآداب العامة باستخدام ألفاظ نابية، فأسندت النيابة العامة لها بعد تقديم شكوانا تهمة إساءة استخدام الهاتف والإساءة إلى الكرامة”.

واختتمت: “أصدرت المحكمة حكمها الأول، بتغريم المتهمة 3000 دينار مع وقف النفاذ وإحالة دعوتنا المدنية للمحكمة المختصة، وبانتظار صدور حكم نهائي للمطالبة بتعويضنا النهائي عن الأضرار النفسية والمادية”.