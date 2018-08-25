منة شلبي: انتظروني بمسلسل ضخم في رمضان المقبل

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن نيتها المشاركة في عمل فني تلفزيوني ضخم في موسم رمضان المقبل.

وفي تصريحات لـ”إرم نيوز” قالت منة: “سوف أعود للتلفزيون بمسلسل ضخم سيعرض في رمضان المقبل”.

وتحدثت الممثلة المصرية عن شخصية “سارة” التي جسدتها ضمن أحداث فيلم “تراب الماس”، الذي يعرض حاليًا في دور العرض للمنافسة على إيرادات موسم الأضحى، قائلة إنها استغرقت 6 أشهر من أجل التحضير لها.

وأضافت: “لم أقرأ رواية (تراب الماس) وعندما رشحني المخرج مروان حامد للمشاركة في الفيلم نصحني بالاكتفاء بالسيناريو، وعدم العودة للرواية حتى لا تحدث حالة من الارتباك؛ لأن المعالجة السينمائية مختلفة إلى حد ما عن الرواية، وبالفعل التزمت بتوجيهات المخرج وقمت بأداء الدور”.

وعن الجديد الذي أضافه إليها “تراب الماس”، قالت منة: “بطبعي أحب التراجيديا جدًا وقدمت أعمالًا درامية في التلفزيون والسينما، ولكن التراجيديا في الفيلم مختلفة وعميقة إلى حد كبير”.

وبشأن استقبال الجمهور للفيلم تابعت منة شلبي: “كانت هناك مخاوف من الإيرادات لأن جمهور العيد غالبًا يبحث عن الكوميديا أو الأكشن، بينما (تراب الماس) فيلم مختلف وصعب، لكن الغريب أن الجمهور استقبله بشكل رائع، وحقق إيرادات كبيرة، وهذا الأمر دليل على أن العمل الجيد يفرض نفسه تحت أي ظرف”.

وعن التعاون مع المخرج مروان حامد، أضافت: “التقيت به في أكثر من عمل، والحقيقة أنه متميز ويقدم الممثل في شكل رائع”.

ونفت الفنانة المصرية وجود خلاف مع الفنان كريم عبدالعزيز، بعد تردد أنباء عن خلافهما بعد اعتذارها عن فيلم (نادي الرجال السري)، وقالت: “مستحيل أن يحدث خلاف مع كريم، هذا الكلام لا يمت للحقيقة بأي صلة”.