بعد نجاح فيلمه الجديد.. هكذا احتفل نجوم الفن بتامر حسني (صور)

احتفل النجم المصري تامر حسني، بنجاح فيلمه الجديد “البدلة” وسط حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على تقديم التهنئة لحسني، وذلك بمناسبة تصدّر فيلمه الإيرادات في موسم عيد الأضحى.

وشارك وليد منصور، منتج فيلم “البدلة” جمهوره صورًا من احتفالية فريق العمل بنجاحه، والتي شهدت التفاف عدد من النجوم حول تامر، منهم: محمد إمام، وأحمد السقا، والمخرج عمرو عرفة، ونظيره طارق العريان، وزوجته المطربة السورية أصالة، والفنانة التونسية هند صبري.

وكتب منصور تعليقًا على الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” قال فيه:”احتفلنا النهاردة أنا والنجم تامر حسني، والمخرج ماندو العدل، مع إخواتي الغاليين نجوم مصر الكبار، المخرج عمرو عرفة، والنجم أحمد السقا، والنجم شريف منير، والنجم محمد إمام، والنجمة هند صبري، والمخرج طارق العريان، والنجمة أصالة، وشركة العدل جروب، والدكتور محمود سيد، والأستاذ محمد طلعت”.

وأضاف قائلًا:”بنجاح فيلم البدلة وتصدّره (الحمدلله) المركز الأول في مصر والوطن العربي في هذا الموسم .. يارب دائمًا نتجمّع على الحب والنجاح.. شكرًا تامرحسني النجم الراقي المحترم على ثقتك فيا”.

وفيلم “البدلة” قصة وبطولة الفنان تامر حسني شاركه في التمثيل الكوميديان أكرم حسني، والفنانة الشابة أمينة خليل، وهو من إنتاج وليد منصور وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن فيلم تامر حسني يتصدّر حتى الآن إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حقق في ثالث أيام العيد فقط إيرادات بلغت 4,502,529، أي حوالي 4 ملايين ونصف المليون جنيه، ليستمر في تصدّر شباك التذاكر، وخلفه فيلم الديزل لمحمد رمضان بـ3,632,510، أي ما يقرب 4 ملايين جنيه في اليوم نفسه.