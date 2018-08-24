مخرج فيلم “بيكيا” يتهم السبكي بالانحياز لمحمد رمضان

وجه المخرج المصري محمد حمدي، اتهامًا صريحًا للمنتج أحمد السبكي، بمجاملة الفنان محمد رمضان، على حساب فيلمه “بيكيا” الذي يعرض حاليًا بدور السينما بموسم عيد الأضحى المبارك.

وينافس محمد رمضان هذا الموسم بفيلم “الديزل”، من إنتاج أحمد السبكي، الذي أنتج أيضًا فيلم “بيكيا” بطولة محمد رجب.

وكتب محمد حمدي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لم يعرض فيلم بيكيا، وقام منتج الفيلم بعرض الديزل في جميع صالات فيلم بيكيا ليمنحه فرصة التفوق على منافسه فيلم البدلة”.

وتابع حمدي: “ومع ذلك تصدر تامر حسني نظرًا لحجم جماهيره وخفة دمه والكوميديا الجميلة بفيلم البدلة”.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت أزمة بين محمد رمضان ووليد منصور منتج فيلم “البدلة”، حيث اتهم الفنان الشاب، الأخير، بتغيير أرقام الإيرادات لصالح فيلم تامر حسني، بينما ردّ عليه منصور ردًّا ساخنًا عبر صفحته الشخصية ووصفه بـ”المريض”.