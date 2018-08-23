بينهم باسم ياخور وأمير كرارة.. كيف عبر فنانون أردنيون وعرب عن حزنهم لرحيل الممثل ياسر المصري؟

أعرب فنانون أردنيون وعرب عن حزنهم الشديد لرحيل الممثل الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر حادث سير.

وكتب الفنانون تغريدات عبر “فيسبوك” و”تويتر” عبروا فيها صدمتهم لرحيل المصري المفاجئ، مؤكدين أن الساحة الفنية الأردنية والعربية فقدت واحدًا من أعمدتها.

وكتب نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عبر “فيسبوك”: “أنعي إليكم وفاة الصديق والزميل ياسر المصري إثر حادث مؤسف”.

وأضاف الخطيب في تدوينة له على “فيسبوك”: “أتقدم بأحر التعازي لأسرتة وأهله وأسرتنا الفنية الأردنية والعربية ومحبيه وجمهوره الكريم.. تغمده الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه، قال الفنان السوري، باسم ياخور: “ياسر المصري الرجل الخلوق والمهذب والمبدع رحمك الله يا أخي والله اختنقت بهذا الخبر المفجع.. يالله كيف نودع أحبائنا بلمح البصر وداعًا يا صديقي الله يصبر أهلك وعائلتك كل العزاء لهم وعزائنا للأردن الغالي بهذا الرحيل المؤلم”.

ونعى الفنان المصري أمير كرارة ، الفنان الراحل ياسر المصري، عبر تغريدة له ، على تويتر، قائلا :”الله يرحمك يا راجل يا طيب واخلص التعازي للشعب الاردني النجم الخلوق ياسر المصري الله يرحمك ويصبر اهلك ويجعل مثواك الجنه ان شاء الله”.

وأعرب الفنان قصي الخولي عن حزنه الشديد ، معلقا “وداعا للغالي والحبيبالطيب ،النبيل ،المحترم ،النقي الخلوق والانسان..وداعا ياسر المصري الموهوب بكل الأوصاف الجميلة و الراقية التي تشبه روحك”.وتابع “ستبقى ذكراك دائما معنا ..خسرناك وخسرك الوسط الفني العربي..والله من اقسى الأخبار التي سمعت..وداعا يا ابو زيد الغالي.. إننا لله وانا اليه راجعون”. ومن جانبه قال الفنان السوري تيم حسن،:”رحم الله ياسر المصري..و الله يعين اهله ويثبتهم، تعازيّ لأسرته الكريمة ومحبيه ، رحيل مبكر لممثل لامع ومجتهد مع سيرة عطرة على لسان الجميع..البقاء لله”. وقالت الفنانة رؤى الصبان، عبر تغريدة لها على موقع تويتر “الله لا اعتراض على حكمك و قضائك … اللهم ارحمه وأعف عنه بقدر طيبة واحترام وصفاء وطهارة روحه ،،، الله يرحمك يا ياسر ماشفنا منك غير كل خير”.

من جانبها، كتبت الفنانة الأردنية سهير فهد عبر “فيسبوك”: “فارسنا وحبيبنا ياسر المصري أفجعنا خبر رحيلك استرح بسلام لروحك الخلود”.

بدوره، قال الممثل الأردني موسى حجازين، إن وفاة المصري “خسارة الكبيرة للأردن وللحركة الفنية الأردنية”.

وأضاف حجازين أن “المصري أستاذ ونجم عربي مثقف خلوق نشر الهوية الفنية الأردنية عالميًا. لكن هذه مشيئة الله”.

أما المخرج فايز دعيبس، قال: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الزميل والصديق والأخ الفنان ياسر المصري.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”