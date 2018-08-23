تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الممثل الأردني ياسر المصري.. وتحديد موعد تشييع جثمانه

كشفت تقارير إخبارية أردنية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الممثل الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر حادث سير.

ونقلت التقارير عن شاهد عيان، قوله، إن المصري تعرض لحادث السير عقب عودته من زيارة عائلية في محافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان.

وأوضح شاهد العيان أن المصري وأثناء عودته إلى منزله، حاول مساعدة شخص تعطلت مركبته، إذ صعد الممثل الراحل إلى المركبة المتوقفة على طرف الشارع وحاول إصلاحها لكنه فقد السيطرة عليها ما أدى إلى اصطدامها وإصابته.