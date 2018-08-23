أيتن عامر: “بيكيا” سينافس على الإيرادات وهذا سبب اتجاهي للغناء

قالت الفنانة المصرية أيتن عامر إن المنافسة القوية بين أفلام موسم عيد الأضحى أمر يؤكد أن السينما المصرية بدأت تسترد عافيتها وتسير على الطريق الصحيح.

وأضافت أيتن في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “أشارك في بطولة فيلم بيكيا أمام الفنان محمد رجب الذي سبق وأن التقيت به في فيلم سالم أبو أخته الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه”.

وعن توقعاتها لإيرادات فيلمها خاصة وأن الموسم يضم نجوم شباك مثل محمد رمضان وتامر حسني قالت: “أحترم وأقدر كل زملائي وأتمنى للجميع الخير ولكني متأكدة أن الفيلم سوف يحقق إيرادات مرضية فأنا بطبعي لا أخاف المنافسة وأجتهد في كل عمل أقوم به”.

وبسؤالها عن التعاون مع محمد رجب للمرة الثانية، قالت: “هو فنان موهوب ولديه حضور كما أنه يهتم بشكل الممثل الذي يقف أمامه وفي النهاية توجد كيمياء بيني وبينه وهذا التفاهم يخلق حالة رائعة تصب في صالح العمل”.

وعن قيامها بالغناء في أعمالها السينمائية وآخرها “بيكيا” الموجود الآن في دور العرض، قالت “عامر”: “أنا أحب الغناء ودرست في معهد الفنون المسرحية الموسيقى والصوتيات وتدربت أيضًا على أيادي فنانين كبار في دار الأوبرا المصرية”.

أما عن سر انطلاقها الفني في التلفزيون والسينما خلال الفترة الأخيرة، قالت: “من حسن حظي الزواج من رجل متفهم ويقدر مهنتي خاصة أنه يعمل مدير تصوير في نفس المجال وهو يقف بجانبي ودائمًا يدعمني”.