موسم سينمائي ساخن في مصر.. اتهامات بالسرقة ومشاحنات وخلافات

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي في مصر العديد من المشاكل والمشاحنات بين النجوم مؤخرًا، كان أولها اتهام فريق عمل فيلم الفنان محمد رمضان “الديزل” بسرقة الفكرة من المؤلف سمير مجدي والسناريست عادل النادي، واللذين قاما بدورهما بتقديم بلاغ للنائب العام لوقف عرض الفيلم والتحقيق في الأمر.

كما وجّه منتج فيلم “البدلة” وليد منصور بدوره رسالة شديدة اللهجة إلى محمد رمضان من خلال حسابه في “فيسبوك”، حيث كتب: “رسالة موجهة من المنتج وليد منصور إلى شخص مجنون يدعى محمد رمضان، وصلني أنك تبعث رسائل من تليفونك الشخصي تتهمني فيها بتغيير أرقام الإيرادات، مكنش نفسي أرد على شخص زيك رمز للإسفاف، كون مخرج العمل ومنتجه صديقين محترمين، بس أنت زودتها قوي يا حمادة، أولًا انت اسمك لازم كل مصر تغيره لمحمد مرضان، لأنك بتفكرني بالمجانين اللي ماشيين في الشارع، ومش عايزين يصدقوا أنهم مجانين، فارتاح يا حمادة، محدش عاقل هيصدقك، عمرك ما كنت رقم 1 في الإيراد”.

وامتدت المعارك والمشاحنات في موسم الأضحى إلى أمام دور العرض، حيث لجأ المنتج محمد السبكي إلى الاستعانة بعدد من البلطجية أمام مراكز السينما كي يقنعوا الجمهور بدخول أفلام السبكي عن طريق تقديمهم أوراق الدعاية، الأمر الذي تسبب بمشاحنات وصدامات بين رواد السينما والشركات الأخرى.