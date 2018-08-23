الفنان الإماراتي محمد الكبيسي: لا توجد مشاركة فعالة لأي فنان خليجي في مصر (فيديو إرم)

كشف الفنان الإماراتي محمد الكبيسي عن حبه الشديد للّهجة الصعيدية المصرية، التي تُقدّم من خلالها العديد من الأعمال المتميزة، موضحًا أنها قريبة بعض الشيء من البدوية، كما أن التعبير عن المشاعر والأحاسيس بلهجة صعيدية له تأثير أقوى لدى المشاهد والممثل.

وقال في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” خلال زيارته لمصر لمناقشة بعض الأعمال الفنية، إنه يريد أن يكون أول فنان خليجي يشارك في الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية بشكل فعال، حيث لا توجد مشاركة فعالة لأي فنان خليجي في مصر حتى الآن، متمنيًا التعاون مع العديد من النجوم المصريين مثل محمد رمضان من جيل الشباب والفنان الكبير عزت العلايلي.

وأضاف الكبيسي أنه دخل مجال الفن منذ 8 سنوات عن طريق الصدفة، بعد مشاركته في مسلسل كويتي بعنوان “ديب السرايا” وهو عمل بدوي، لافتًا إلى أنه شارك بعد ذلك في مسلسل كويتي أردني بعنوان “وعد” ثم في 6 أعمال كويتية مؤخرًا.

وتابع الفنان محمد الكبيسي أن أول مشاركته في الدراما الإماراتية جاءت مع الفنان الكبير حبيب غلوم في مسلسل “من يعرف خاتمتي”، ثم في مسلسل “خيانة وطن” وهو مسلسل واقعي يتحدث عن بعض القضايا التي ظهرت في الإمارات، وأخيرًا شارك في مسلسل سعودي إماراتي يحمل اسم “قلوب بيضاء”.