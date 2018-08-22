شيرين رضا.. فتاة منحرفة في “تراب الماس”

شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا في موسم عيد الأضحى السينمائي بعملين، الأول هو “تراب الماس”، وتجسّد فيه دور سيدة تقوم بتسهيل أعمال الدعارة والشذوذ في الخفاء، بينما تظهر في الظاهر في شكل سيدة تقوم بأعمال إنسانية، كما تقدم دور زوجة خفيفة الظل في فيلم “الكوبيين”.

وحول دورها الجريء في تراب الماس قالت شيرين رضا لـ”إرم نيوز” بعدما أشادت بمستوى الرواية التي كتبها الروائى أحمد مراد، “لقد وافقت على العمل لأنه مختلف عن نمط الأعمال الفنية السائد في هذا الأيام”.

وأشارت إلى أنها قدمت “دور المرأة المنحرفة بشكل جديد، ولا توجد مشاهد تحمل شبهة الابتذال، لذا لا أرى أي عيب في الشخصية التي أرهقتني جدًا”.

ووصفت الفنانة المصرية دورها في فيلم “الكوبيين”، أنه “دور بسيط ودمه خفيف وتجسد فيه دور زوجة الفنان بيومى فؤاد و”الكوبيين” فيلم كوميدى عكس فيلم تراب الماس تمامًا”.

وعن الظهور في عملين في وقت واحد، وهل يؤثر ذلك على شعبية الفنان، قالت شيرين رضا: “أنا ضد الظهور في أكثر من عمل في وقت واحد؛ لأن هذا يؤثر سلبًا على الممثل، ولكن مادام العملان مختلفين والأدوار ليست متشابهة فهذا أمر عادى”.

وعن المنافسة هذا العام قالت: “أنا لا أخاف المنافسة، وواثقة أن الأعمال التى شاركت فيها سوف تحقق إيرادات وتنال رضا وإعجاب الجمهور، لأن الجميع بذل جهدًا كبيرًا لتقديم أعمال تحترم وعي الجمهور”.