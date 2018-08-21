تعرف على أول تصريح لتامر حسني بعد خبر مرضه

تعرَّض الفنان المصري تامر حسني لوعكة صحية خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بعدما فقد صوته في أثناء الفقرة الأخيرة من الحفل.

وفي تصريح خاص لـ”رم نيوز”، حرص تامر على طمأنة محبيه بشأن حالته الصحية، قائلًا: “أنا بخير الحمد لله وسأعود إلى جمهوري بعد أسبوع”.

وأكد حسني أنه تعرض لإجهاد في أحباله الصوتية، أثناء حفله الأخير في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه فضَّل التحامل على نفسه حتى لا يفسد أجواء الحفل وفرحة الجمهور.

وأضاف المطرب أنه مواظب تمامًا على العلاج، بعدما طالبه الأطباء بالخلود للراحة، كي لا تتفاقم الأمور وتطول فترة غيابه.

وأوضح تامر أنه في الوقت الحالي يتابع ردود أفعال الجمهور على أحدث أفلامه “البدلة” في موسم عيد الأضحى وسعيد بردود الفعل للغاية، والذي يشارك في بطولته إلى جانب كل من أمينة خليل وأكرم حسني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن المطرب المصري يحتفل -أيضًا- بنجاح أحدث أغانيه التي طرحها “فيديو كليب” وتحمل اسم “عيش بشوقك”، إذ حققت نسب مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب”.