مذيعة أوروبية في أشهر القنوات الموسيقية تؤدي فريضة الحج.. من هي؟

أدَّت المذيعة الألمانية كريستيانا باكر فريضة الحج هذا العام، بعد اعتناقها الإسلامَ، ويعود الفضل في ذلك لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إذ التقت به في عام 1992 عندما كان لاعبًا للكريكيت فقام بتعريفها على الدين الإسلامي.

وكانت كريستيانا تقوم بتقديم برنامج غنائي على قناة “إم تي في “، إحدى أشهر القنوات الموسيقية في العالم وذلك قبل اعتناقها الإسلام عام 1994.

وبعد العام 1996 عملت لمدة عامين في البرنامج اليومي الثقافي “ذا تيكت إن بي ي” في قناة “إن بي ي أوروبا”.

وبعد انقطاع عدة أعوام عن العمل في التلفاز، عادت كريستان إلى عملها المعتاد عام 2009، إضافة إلى عملها في برنامج الرحلات لقناة ترافل، وبرنامج شؤون الأديان للقناة الدولية.

ولا ترتدي كريستيانا الحجاب، لكنها تؤيد وتدعم النساء اللواتي يرتدينه، إذ قالت: “لا يجب اضطهاد المرأة لارتدائها الحجاب، بل على العكس يجب احترام قراراتها”.

وتزوجت كريستانا من الإعلامي التلفزيوني المغربي راشد جعفر في أبريل 2006، وتم الطلاق لاحقًا في 2008.