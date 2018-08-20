وسط منافسة ساخنة.. “تراب الماس” يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى في مصر

من المتوقع أن يشهد موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، منافسة ساخنة بين الأعمال الفنية المطروحة في دور العرض السينمائي المصري، في ظل مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول.

ويشهد الموسم الحالي عودة الفنان يوسف الشريف إلى السينما، بعد غياب 9 سنوات، من خلال فيلم “بني آدم”، علمًا بأن آخر أعماله السينمائية كان “العالمي”، عام 2009.

وفيلم “بني آدم” طُرح في دور العرض يوم الأحد، وحقق حتى الآن إيرادات بلغت 521,400 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يوسف الشريف، كل من دينا الشربيني وهنا الزاهد ومحمود الجندي وأحمد رزق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

كما ينافس الفنان أحمد فهمي، على إيرادات موسم عيد الأضحى، بفيلمه الكوميدي “الكويسين”، الذي تم طرحه يوم الإثنين في دور العرض.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز”، أن الفيلم يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حقق إجمالي إيرادات 608,938 ألف جنيه حتى الآن.

في حين أن فيلم “الكويسين” من بطولة أحمد فهمي، ويشاركه عدد من النجوم، منهم حسين فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وتارا عماد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

كما أن الفنان آسر ياسين من ضمن النجوم الذين فرضوا نفسهم بقوة هذا الموسم، من خلال فيلمه “تراب الماس”، الذي تم طرحه في دور العرض منذ 4 أيام.

ويتصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الأضحى حتى الآن، إذ حقق إيرادات بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا، ويشهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، خاصة أن هذا العمل شهد جدلًا كبيرًا في وقت سابق، وكان من المفترض أن يقدمه النجم أحمد حلمي، ولكن خلافًا وقع بينه وبين صاحب قصة الفيلم أحمد مراد، حول وجهة العمل إلى آسر ياسين.

وفيلم “تراب الماس” بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وبيومي فؤاد والنجم عزت العلايلي.