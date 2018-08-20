ضمن مهرجان الموسيقى العربية.. الأوبرا المصرية تنظم 3 مسابقات للغناء والعزف على الكمان

أعلن رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مجدي صابر، عن تنظيم 3 مسابقات في مجال الغناء العربي والعزف على الكمان للشباب والأطفال، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الـ27 التي تقام من الأول إلى 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال صابر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إنه “تخليدًا لذكرى الدكتورة رتيبة الحفني، مؤسسة المهرجان، تقام للعام الثالث على التوالي مسابقة للغناء العربي باسمها، للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 35 عامًا يؤدي فيها المتسابق أغنيتين، الأولى من التراث العربي والثانية من اختياره”.

من جانبها، قالت مديرة المهرجان، جيهان مرسي، إن المسابقة الثانية لنفس الفئة العمرية من الشباب، وتدور حول العزف على الكمان حيث يعزف المتسابق عملًا من اختياره وآخر من اختيار اللجنة مع قراءة النوتة الموسيقية.

ورصدت دار الأوبرا جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، وتبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه أما الثالثة فقيمتها 10 آلاف جنيه.

كما تنظم دار الأوبرا مسابقة ثالثة للغناء العربي للأطفال من عمر 6 إلى 14 عامًا يغني فيها المتسابق أغنية تراثية وأخرى من اختياره ويحصل الأول على جائزة 7 آلاف جنيه والثاني 5 آلاف جنيه والثالث 3 آلاف جنيه.

وفي الحفل الختامي بالمسرح الكبير لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27، تخصص دار الأوبرا فقرة فنية يشارك فيها الفائز الأول من الشباب والأطفال بأداء أغنية ضمن فقرات الحفل.