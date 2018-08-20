فريق “واما” يعود بألبوم جديد بعد فراق

بعد فراق وانفصال دام عدة سنوات وشائعات عن العودة، علمت “إرم نيوز” أن فريق “واما” الغنائي بدأ تنفيذ أغنيات الألبوم الجديد.

وكشف الفنان محمد نور أحد أعضاء الفريق عن مفاجأة عودة التعاون مجددًا بينهم، من خلال ألبوم كامل وليس أغنية “سينجل” فقط.

وقال نور في تصريح لـ “إرم نيوز” معقبًا: “رغم عدم تعاوننا سويًا لفترة دامت لسنوات طويلة، إلا أننا احتفظنا بصداقتنا ولم تحدث خلافات بيينا، وكانت فترة الانفصال بسبب انشغال كل منا في مشروعه الخاص”.

وأضاف: “العودة ستكون مع بداية شهر يناير من العام المقبل بإطلاق ألبوم غنائي كامل تم تسجيل حتى الآن 5 أغانٍ فقط منه، وكل أغنيات الألبوم من ألحان وكتابة الفريق رغبة منا في تقديم شكل مختلف من المزيكا”.

يضم الفريق الغنائي 4 شباب هم نادر حمدي وأحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور، وكان ظهورهم الأول في ألبوم “يا ليل” عام 2002 ثم زادت شهرتهم بعد صدور الألبوم الثاني “ياغالي علي” بعدها بعامين.