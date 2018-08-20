وفاة الموسيقار التونسي محمد إدريس أثناء أدائه مناسك الحج

توفي الموسیقار التونسي محمد إدريس عن عمر يناهز الـ80 عامًا خلال أدائه مناسك الحج وفقًا لما أعلنه نجله يوم أمس الأحد لوسائل إعلام تونسية.

وقال أمین إدريس نجل الراحل لجريدة “الصريح” التونسية إنه من المنتظر أن تتم مواراة جثمان والده الثرى في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.

وكان الموسيقار التونسي قد حصل على عدد من الجوائز والأوسمة بمھرجانات تونسیة وعربیة، وعمل ملحنًا ورئیسًا لمصلحة الموسیقى بإذاعة صفاقس التونسیة، وتعامل مع فنانین معروفین كصابر الرباعي وجمال الشابي.

وذكرت الصحيفة التونسية أنه “كان توجه إلى البقاع المقدسة صحبة زوجته وهو في حالة صحية جيدة لأداء فريضة الحج، حيث وافاه الأجل المحتوم”.