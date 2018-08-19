بعد عامين من القبض على زوجها تاجر المخدرات.. المهرة البحرينية تعود إلى الشاشة ببرنامج تلفزيوني

أعلنت نجمة السوشيال ميديا فجر وليد المشهورة باسم “المهرة البحرينية“، عن استعدادها لتقديم برنامج تلفزيوني قريبًا، وذلك بعد غياب دام نحو عامين عن الشاشة، معبرة عن سعادتها بعودتها إلى هذا المجال، بعد تقديمها عددًا من الأعمال المسرحية والدرامية.

وجاء قرار المهرة بالعودة إلى الشاشة، في تصريحات لها أوردتها صحيفة أخبار الخليج البحرينية وقالت فيها: “بعد دخول ابني تميم الروضة، سأعود إلى مجال الإعلام لتقديم برنامج مختلف من نوعه، بأسلوب محترم ومثقف ويخدم شرائح عديدة من المجتمع”.

لكن المهرة لم تذكر اسم البرنامج ولا على أي قناة فضائية سيتم عرضه.

وذكرت المهرة التي تزوجت من المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم، أن “ابنها تميم هو السبب في ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة السابقة، إذ كانت تربيته ورعايته أولى أولوياتها”.

وأُلقي القبض على عادل المسلم في عام 2016، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات؛ وذلك بعدما أدين بتهمتي غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأنجبت الفنانة البحرينية المهرة بداية العام الماضي مولودها الأول تميم الذي ولد بعيدًا عن والده المسجون.