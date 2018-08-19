آسر ياسين: “تراب الماس” أجبرني على تغيير هذه الأمور في شخصيتي (فيديو إرم)

قال الفنان المصري آسر ياسين إن فيلمه الجديد “تراب الماس” يستحق التضحية بكل شيء من أجل المشاركة فيه، حيث منعه التصوير من الظهور في دراما رمضان 2018، موضحًا أن الفيلم من نوعية الأفلام التي تعيش في ذاكرة المشاهد والسنيما لفترات طويلة.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن عرض الفيلم في السباق السينمائي لأفلام العيد لن يضره أبدًا لأنه خارج المنافسة، حيث سيتم عرضه قبل العيد وسيستمر في العيد وبعد العيد، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الأفلام شيء صحي لإنعاش السينما المصرية، وخلق روح المنافسة بين الأبطال لتقديم الأفضل لخدمة المشاهد.

وتابع آسر ياسين أن شخصية “طاهر” في الفيلم احتاجت منه للتفرغ التام للإلمام بتفاصيلها، لتقديمها بالشكل الصحيح للجمهور، لافتًا إلى أنه خضع لبرنامج تخسيس لإنقاص وزنه حتى يظهر أنه نحيف، كما تعلم اللعب على “الدرامز” لمدة عامين لأن الشخصية تلعب هذه الآلة، وحاول معرفة التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين الولد والأب، حيث إن الأب قعيد وتوجد علاقة خاصة بينه وبين ابنه.

ونفى الفنان المصري أن يكون هناك أي وجه مقارنة بين الفيلم والرواية، لأن الرواية تمت كتابتها عام 2008 والفيلم في 2018، وبالتالي فإن هناك تغيرات كثيرة قد حدثت على مستوى الشخصيات خلال هذه الفترة، جعلت من المستحيل وجود تشابه بين شخصيات الرواية والفيلم.