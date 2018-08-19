أحمد سلامة يكشف ملامح مسلسله الأمريكي وأعماله في 2019 (فيديو إرم)

كشف الكاتب والسيناريست السوري أحمد سلامة، عن ملامح عمله الأمريكي الذي انتهت عمليات تصويره ويشارك به ممثلون من أمريكا ومختلف دول العالم، موضحًا أن العمل يتحدث عن حالة العربي في أمريكا وتفاصيل يومياته وحياته.

وأضاف أن العمل سيعرض على القنوات الأمريكية قبل أن تتم دبلجته وعرضه على القنوات العربية.

من جانب آخر تحدث سلامة عن كتابته لنص مسلسل “سنة ثانية زواج” وهو الجزء الثاني من “سنة أولى زواج”، إضافة إلى عمل آخر يحضّر لإنتاجه.

وأكد سلامة أن الأزمة السورية يجب ألا تؤثر على الإنتاج الدرامي، معتبرًا أن الدراما سلاح اجتماعي فكري وثقافي.