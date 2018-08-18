الفنان المصري إيهاب توفيق يقتحم عالم الدراما بعد العيد (فيديو إرم)

كشف المطرب المصري إيهاب توفيق عن استعداده للمشاركة في عمل درامي بعد عيد الفطر المبارك، لأول مرة في حياته الفنية.

وقال توفيق، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها “إرم نيوز”، إنه يستعد لعمل درامي في الشتاء المقبل، لافتًا إلى أنّه طرح الفترة الأخيرة عدة أغانٍ منفردة، بينما يستعد لتجميعها في ألبوم جديد.

وتحدث الفنان المصري عن أغنيته “أحلى ليلة” التي طرحها قبل أيام، وهي من كلمات نينا نبيل وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عادل، وجرى تصويرها بمدينة مراكش في المغرب.

وأشار توفيق على هامش إحيائه إحدى ليالي مهرجان القلعة الدولي السابع والعشرين للموسيقى والغناء، إلى أن المهرجان يعتبر فريدًا لدوره في المزج بين الفن والثقافة.

وحول إمكانية أن يقتحم عالم السينما قريبًا، قال توفيق إن “دخول السينما سيظل عملًا بجوار الغناء، فهو لا يلقي بالا كبيرًا به”.