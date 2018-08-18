زوجة يحيى الفخراني تكشف حقيقة وضعه الصحي

نفت الكاتبة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، اليوم السبت، صحة الأنباء حول إصابة زوجها بمرض خطير ومزمن.

وأضافت، في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، أن من يقف وراء ترويج هذه الأخبار لم يبذل أي مجهود لتحري الدقة، والوقوف على المعلومة الصحيحة.

وقالت جابر: “بالفعل يعاني يحيى الفخراني من الإرهاق والتعب، ولكن الأمر لا يتعلق بأي مرض نادر أو مزمن، الحكاية ببساطة شديدة أنه يعاني منذ سنوات من مفصل الكعب في قدميه، وممنوع من السير لمسافات طويلة؛ بسبب الوزن الزائد الذي يجدد الألم الشديد في المفصل”.

وتابعت: “أثناء تصوير دوره في مسلسل (بالحجم العائلي) تعرض لإرهاق شديد لظروف تصوير المسلسل الذي تم بالكامل في قرية سياحية تحاصرها منطقة صحراوية، وقد ساءت حالة مفصل الكعب بسبب سقوطه على صخرة، والمشي على قدميه مسافات طويلة”.

وأوضحت جابر: “عقب الانتهاء من تصوير المسلسل، اكتشف الفخراني أن مفصل الكعب تورم، لذا لجأ للطبيب الذي أوصى بإجراء عدد من صور الأشعة، ونصحه بالراحة لمدة طويلة، وعدم القيام بأي مجهود خلال هذه الفترة، ولذا غاب عن الأنظار؛ الأمر الذي ترك الفرصة لانتشار الأخبار المضللة”.

وانتشرت مؤخرًا أخبار تؤكد إصابة الفنان المصري يحيى الفخراني بمرض مزمن وخطير، الأمر الذي أجبره على الاعتذار عن حضور عدد من الفعاليات والأحداث الفنية، ومنها مهرجان المسرح القومي الذي أقيم مؤخرًا.

وعن سبب خلاف الفخراني مع المنتج تامر مرسي، قالت: “الحقيقة أنني مندهشة جدًا من تصرفات المنتج تامر مرسي، منذ أيام نشر صورة للفنان يحيى الفخراني في شخصية محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، وقال إنه سوف يقوم بإنتاج المسلسل قريبًا، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مرسي بنفس التصرف، حيث قام بنفس الفعل مرتين”.

وأوضحت: “لا أعرف ما السبب، فلم يتحدث معنا حول المسلسل، ولم يقدم عرضًا لإنتاجه، أنا صاحبة المشروع، ويحيى الفخراني هو بطل العمل ولا نعلم أي شيء عن سبب تصرفات تامر مرسي، فكيف يعلن عن إنتاجه عملًا قبل التفاوض مع أصحابه والرجوع إليهم”.

وبشأن السبب الحقيقي وراء تعطل مشروع مسلسل “محمد علي”، تابعت لميس جابر: “السبب أن المسلسل ضخم جدًا ويحتاج إلى دولة تقف خلفه؛ لأنه يحتاج ديكورات ضخمة وعددًا كبيرًا من الممثلين وملابس تناسب طبيعة هذه المرحلة، ولا يقدر على إنتاجه شخص بمفرده”.