بالفيديو.. القبض على ميريام كلينك في لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الأمن في البلاد أفرج عن عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك، بعد احتجازها لوقت قصير مساء يوم الخميس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقاطع تظهر مشادة بين الأمن وكلينك أثناء احتجاز سيارتها بسبب وضعها لوحة غير نظامية على المركبة كتب عليها “كلينكستان.”

وقال تلفزيون “الجديد”، إن كلينك عادت إلى منزلها وقد استعادت سيارتها من الحجز بعد أن دفعت الغرامة المالية المترتبة على مخالفتها القانونية.

وذكر أن من أسباب توقيف كلينك مقاومتها عملية حجز سيارتها قبل أن يُفرج عنها بسند إقامة قبيل منتصف الليل

وانهارت كلينك بالبكاء ورفضت حجز سيارتها بعد طلب القوى الأمنية رافعة لنقلها، إذ صعدت إلى داخلها رافضةً الخروج وفقًا للمقاطع المتداولة.

بالفيديو: لحظة حجز سيارة عارضة الأزياء ميريام كلينك بالفيديو: لحظة حجز سيارة عارضة الأزياء ميريام كلينك Posted by LebanonDebate on Friday, August 17, 2018

بالفيديو: لحظة حجز سيارة عارضة الأزياء ميريام كلينك بالفيديو: لحظة حجز سيارة عارضة الأزياء ميريام كلينك Posted by LebanonDebate on Friday, August 17, 2018