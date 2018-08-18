الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي تتوعد بمقاضاة كل من طعن في عرضها

هددت الإعلامية شيرين الرفاعي بمقاضاة كل من طعن في وطنيتها أو دينها أو عرضها “دون تورع”؛ بعدما قامت بتصوير تقرير عن بدء سريان قرار قيادة المرأة للسيارة بالسعودية بعباءة بيضاء شفافة ومكشوفة؛ مما تسبب في إثارة غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت شيرين الرفاعي في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “إنني ملاقيتهم أمام الله ثم إلى سوح القضاء، وقد وكّلت من يحصر ذلك ويبدأ بإجراءاته”.

وشددت الإعلامية السعودية، أن الخطأ غير المقصود وارد في أي عمل إعلامي، لافتة إلى أنها تحملت مسؤولية ما حدث أمام جهات الاختصاص وامتثلت لقراراتها، وقلبها مفتوح لأي نقد موضوعي أو نصيحة.

وكانت المذيعة السعودية شيرين الرفاعي أعلنت، منذ يومين، تقديم استقالتها والرحيل عن قناة “الآن” إلى وجهة جديدة، لم تذكر اسمها.

وأصبحت الإعلامية شيرين الرفاعي اسمًا شهيرًا ومثيرًا للجدل والفضول من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد بدء سريان قرار حق المرأة السعودية في قيادة السيارات؛ بعدما قامت بتصوير تقرير عن الحدث الأهم ببلاد الحرمين بعباءة بيضاء شفافة ومكشوفة؛ مما تسبب في إثارة غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتفاعلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام في السعودية مع غضب النشطاء، وقررت إحالتها للتحقيق، ولفتت هيئة الإعلام إلى أنها خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة بظهورها بهذه الملابس، وأنها ستحاسب على ذلك.