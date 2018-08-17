رامي عياش: انتظروني في دراما رمضان 2019.. ولا أملك وقتًا للسينما (فيديو)

كشف المطرب اللبناني رامي عياش عن قيامه بتصوير أغنيتين من أغاني ألبومه الجديد بطريقة الفيديو كليب، معربًا عن سعادته لتعاونه مع شركة كبيرة مثل “مزيكا” برئاسة محسن جابر.

وقال عياش، في لقاء مع “إرم نيوز”، خلال حفل توقيع عقده مع شركة “مزيكا” لإنتاج الألبوم الجديد، إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة التمثيل مرة أخرى في دراما رمضان 2019 بمسلسل لبناني مصري، موضحًا أن هذه ليست تجربته الأولى في عالم التمثيل، حيث نجح في مسلسل “أمير الليل”، وفيلم “الحب حكاية”.

وعن دور السينما في حياته الفنية، قال الفنان رامي عياش إن الدراما تأخذ من الفنان وقتًا طويلًا، ومجهودًا كبيرًا، وهو لا يمتلك الوقت الكافي للمشاركة في أي عمل سينمائي.