وفاة المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مع المرض

توفيت المغنية العراقية المقيمة في لبنان، سحر طه، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعد صراع مرير مع المرض، وفق وسائل إعلام لبنانية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “النهار” اللبنانية، عن سعيد طه، زوج الفنانة الراحلة، أنها “توفيت في مستشفى هنري فورد في ميشيغن، وأن الإجراءات اللازمة لنقل جثمانها إلى بيروت قد بدأت”.

وسبق أن أصيبت سحر طه مرتين بالسرطان، وكان محبّوها يتتبعون حالتها الصحية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” ومقارعتها للمرض بشجاعة، لكنها بدت في الأيام الأخيرة منهكة جدًا.

واحتفلت طه بعيد ميلادها مع زوجها وشقيقها وآخرين في غرفتها في المستشفى الأمريكي، بحسب مقطع مصوّر نشرته على صفحتها.

وتوالت منذ الصباح التعليقات الحزينة وعبارات النعي على صفحتها من محبيها وأصدقائها.

وسحر طه، مغنية وموسيقية وصحافية ولدت وأنهت دراستها في العراق، ثم أقامت في لبنان، وعرفت بأدائها اللون التراثي العراقي، وبمقالاتها ومساهماتها في وسائل إعلام لبنانية وعربية.