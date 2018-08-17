خالد سليم: لا خلافات مع أبطال “أبواب الشك” (فيديو إرم)

نفى الفنان المصري خالد سليم، وجود أي خلافات تجمعه بأبطال مسلسله الجديد “أبواب الشك”، بطولة أحمد صلاح حسني ولقاء الخميسي، مؤكدًا أنه يرتبط مع جميع أبطال العمل بعلاقات صداقة قوية.

وقال سليم في تصريحات له خلال إحيائه حفلًا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إن مسلسل “أبواب الشك” سيتم عرضه خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وهو من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

وأضاف خالد سليم، أن التمثيل لم يؤثر عليه في مجال الغناء، ولكن هناك ارتباطات وشروط بين شركة إنتاج الألبوم والمطرب، تجعله غير متواجد بالشكل الذي يريده على الساحة الفنية.

وأعرب الفنان المصري عن سعادته لإحيائه حفل مهرجان القلعة، والذي يمثل لأي فنان تظاهرة ثقافية فنية شعبية؛ لتنوع الأغاني والألوان الفنية المقدمة، لافتًا إلى أن جمهور القلعة يختلف عن جمهور الأوبرا من حيث التفاعل مع الفنان، وطلباته الفنية ونوعية الأغاني التي يريد سماعها.