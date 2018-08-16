بعد خلعها الحجاب.. شاهد كيف أصبح شكل حلا شيحة بعد “النيولوك” الجديد (فيديو)

نشر مصفف الشعر الشهير في مصر كريم زناتي، مقطع فيديو على “إنستغرام” يظهر الفنانة حلا شيحة، أثناء إشرافه على المظهر الجديد للفنانة.

وقام زناتي بتغيير لون شعر حلا والتخلص من الخصل الشقراء، من خلال صبغ شعرها بالكامل بلون بني فاتح.

وسبق أن تحدثت حلا شيحة عن الأسباب التي دفعتها لخلع الحجاب والعودة من جديد إلى الفن بعد غياب دام ١٢ عامًا، موضحة أن “عشقها الشديد للفن والذي لم تتمكن من نسيانه طيلة السنوات الماضية جعلها تتخذ هذا القرار”.

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية، أنها “ستحرص على تقديم أدوار هادفة وذات بعد إنساني لكي تؤكد للجميع أن الفن له رسالة سامية”.