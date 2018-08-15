بالفيديو والصور.. حفل خطوبة الفنانيْن أحمد فهمي وهنا الزاهد

احتفل الفنان أحمد فهمي، الأربعاء، بخطوبته على الفنانة، هنا الزاهد، بحضور عائلي يضم الأسرتين وعددًا محدودًا من أصدقائهما في منزل العروس في العاصمة القاهرة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن ارتباطهما رسميًا.

وأظهرت أولى صور حفل الخطوبة “عمر” نجل الفنان، طلعت زكريا، بجوار أحمد فهمي، كما أطلت “الزاهد” مرتدية فستانًا أبيض.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي، أعلن ارتباطه رسميًا بمواطنته الفنانة هنا الزاهد، بعد انتشار العديد من الأنباء حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وذكرت مواقع أخبار محلية، أنّ النجمين “فهمي” و”الزاهد” سيتزوجان نهاية العام الجاري.

يذكر أنّ أحمد فهمي، انفصل عن زوجته منّة حسين فهمي، منذ عدة أشهر، لتُعلن منذ يومين زواجها من المحامي المصري طارق جميل سعيد.