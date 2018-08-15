فنانون خليجيون يناشدون الجهات الرسمية لعلاج الفنان البحريني إبراهيم بحر

ناشد فنانون بحرينيون وخليجيون الجهات الرسمية في مملكة البحرين للتدخل والتكفل بعلاج الفنان إبراهيم بحر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية لحاجته الماسة لزراعة كلية.

وحرص العديد من زملاء ومحبي الفنان على دعمه في محنة مرضه عبر هاشتاغ #ابراهيم_بحر في موقع التواصل “تويتر”، مطالبين بسرعة التدخل لعلاجه.

وكتبت مواطنته الفنانة شيماء سبت: “النجم البحريني إبراهيم بحر محتاج للعلاج بالخارج خدم البحرين كأستاذ بالتربية والتعليم وحصل على جوائز عربية وخليجية كفنان وأعطى من عمره الكثير للوطن يا الجهات المسؤوله لمتى ينذل كل مبدع بحريني ويناشد عشان تعالجونه بالخارج وهذه ابسط حقوقه كمواطن”.

وبنفس الكلمات، ناشدت مواطنتها الفنانة شيخة زويد: “النجم البحريني ‬ إبراهيم بحر محتاج للعلاج بالخارج خدم ⁧‫#البحرين‬⁩ كأستاذ بالتربية والتعليم وحصل على جوائز عربية وخليجية كفنان وعطى من عمره الكثير للوطن يا الجهات المسؤله لمتى ينذل كل مبدع بحريني ويناشد عشان تعالجونه بالخارج وهذة ابسط حقوقه كمواطن”.

وغرد الكاتب إبراهيم الشيخ: “الدعاء الصادق للفنان البحريني الجميل #إبراهيم_بحر بالشفاء مما ألمّ به، راجين من الجهات المعنية الاهتمام بحالته الصحية كرمز وطني مبدع، يستحق كل الاهتمام والرعاية”.

كما شارك الفنان الإماراتي حبيب غلوم في دعم الفنان “بحر”: “نناشد أصحاب الأيادي البيضاء ونحن في هذه الأيام المباركة للتكفل بعلاج الفنان البحريني الكبير #ابراهيم_بحر لحاجته الماسة لزراعة كلية وجزاكم الله خير الجزاء”.

وكتبت كاتبة المسرح الكويتية، تغريد الداوود: “أجمل من قدم الأعمال التراثية الخليجية هم فنانو مملكة البحرين. والفنان القدير ابراهيم بحر يستاهل فهو خير مَن مثل الفن البحريني والتراث البحريني وأصالة أهل البحرين. الله يحفظه ويرجع للساحة الفنية بصحته وإبداعه”.

يذكر أن الفنان إبراهيم بحر يعاني من تدهور صحته منذ مدة طويلة، وسبق أن ناشد المخرج محمد القفاص قبل نحو شهرين، بسرعة تدخل الجهات المعنية لعلاج “بحر”، وسط مناشدات نواب بحرينيين أيضًا للتكفل بعلاج الفنان القدير.

وعاود القفاص مطالبته بالتكفل بعلاج الفنان بحر: “تحدثت في الموضوع سابقًا وناشدت بعض الوزارات المعنية لمساعدة الفنان دون انتظار من الفنان نفسه طلب العون خوفًا أن تكون كرامة الفنان أكبر من معاناته، أكرر هنا طلبي من الفنانين البحرينيين المبادرة باقتراحات للتخفيف ولو بصورة معنوية لأن الفنان في مثل هذة الظروف يحتاج لمواقف”.

وسبق أن أعلنت ابنة الفنان “بحر”، منار بحر، أن والدها يخضع حاليًا للعلاج ويجري الفحوصات في الخارج، وهو بحاجة لعملية زراعة كلى في القريب العاجل بعد أن لجأ لغسيل كلى في الفترة الأخيرة.

كما سبق وأدخل الفنان بحر إلى مركز العناية بالقلب قبل نحو عام من الآن، حيث خضع لعلاج بعد تدهور صحته.

ويعد الفنان إبراهيم بحر (62 عامًا) من أعمدة الفن البحريني، وهو الأخ الأكبر للمغني علي بحر، عمل ممثلاً ومخرجًا مسرحيًا، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982م، كما حصل على دبلوم دراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف في لبنان.

ويشغل الفنان بحر منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية كمخرج وممثل وفي أعمال تلفزيونية سواء داخل البحرين أو خارجها.