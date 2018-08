فنانون خليجيون يناشدون الجهات الرسمية لعلاج الفنان البحريني إبراهيم بحر

‏النجم البحريني ⁧‫#ابراهيم_بحر‬⁩ محتاج للعلاج بالخارج خدم ⁧‫#البحرين‬⁩ كأستاذ بالتربية والتعليم وحصل على جوائز عربية وخليجية كفنان وعطى من عمره الكثير للوطن يا الجهات المسؤله لمتى ينذل كل مبدع بحريني ويناشد عشان تعالجونه بالخارج وهذة ابسط حقوقه كمواطن

