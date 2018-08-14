مدير أعمال الفنان جميل راتب يصدم جمهوره (فيديو)

صدم هاني التهامي، مدير أعمال الفنان المصري جميل راتب، جمهور الأخير بتأكيد نبأ فقد صوته وصعوبة عودته مرة أخرى.

وقال التهامي عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساءً”، إن الأطباء في فرنسا أكدوا وجود صعوبة عودة صوت الفنان مثل الماضي، نظرًا لكبر السن، ووجود مشكلات في الأحبال الصوتية.

وأوضح أن راتب خرج من المستشفى ويسير على كرسي متحرك في شوارع باريس، وأنه سيعود للقاهرة قريبًا.

وفي الفيديو حاول الفنان جميل راتب طمأنة الجمهور عليه، عبر المداخلة لكن صوته كان منخفضًا بشدة، ليوضح مدير أعمال أنه يقول لجمهوره: “أنا بخير”.

وكان جميل راتب 91 عامًا قد تعرض لوعكة صحية خلال شهر يوليو، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة.