الفنان أحمد فهمي يعلن ارتباطه بهنا الزاهد.. ويكشف حقيقة ارتدائها “الصليب” (صور)

كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن حقيقة علاقته بالفنانة هنا الزاهد، بعد انتشار صور وأنباء تفيد بوجود علاقة عاطفية بينهما.

ونشر أحمد فهمي لأول مرة صورة تجمعه بهنا الزاهد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ووضع علامة “قلب” فوقها، ما اعتبر دلالة على وجود علاقة حب تجمعهما.

وأظهرت الصورة هنا الزاهد وهي ترتدي سلسلة تشبه “الصليب”، أوحت للجمهور بأنها غير مسلمة، لكن الفنان فهمي أوضح لجمهوره أن السلسلة على شكل “مرساة سفن”.

وأكدت مواقع إخبارية محلية أن خطوبة “أحمد فهمي وهنا الزاهد“، ستتم في حفل عائلي بسيط يضم الأسرتين فقط غدًا الأربعاء بمنزل العروس، على أن يكون الزواج نهاية العام الجاري.

وكان الفنان أحمد فهمي قد أعلن انفصاله عن زوجته منة حسين فهمي منذ عدة أشهر، والتي أعلنت منذ عدة أيام زواجها من المحامي المصري طارق جميل سعيد.