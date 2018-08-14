وفاة الممثلة التونسية خديجة السويسي بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة التونسية خديجة السويسي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض دخلت بسببه العناية الفائقة بمستشفى “المنجي سليم” بالعاصمة التونسية منذ أسابيع .

و تعدّ الممثلة التونسية الراحلة واحدة من أبرز الوجوه التونسية و العربية في المجال الدرامي والمسرحي والسينمائي.

و برزت خديجة السويسي في المسرح و الدراما و بعدّة مسلسلات تونسية و أعمال مسرحية قيّمة افتتحت بها دورات من مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات بتونس كما شاركت في بعض الأفلام العالمية و قامت ببطولة بعضها مثل الفيلم الأنجليزي “القراصنة”.