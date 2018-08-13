مخرجة كليب إليسا تكشف أسرار مرضها ولماذا لم يسقط شعرها (فيديو)

كشفت المخرجة اللبنانية إنجي جمال للمرة الأولى أسرار مرض مواطنتها الفنانة إليسا بالسرطان، وكواليس تصوير أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني” التي كشفت فيها حقيقة مرضها وتعافيها من سرطان الثدي.

وقالت إنجي جمال في لقاء ببرنامج “عرب وود” علي قناة “روتانا مصرية” إن فكرة الكليب اقترحتها إليسا عليها حيث أخبرتها أنها تريد أن تجسد معاناتها مع مرض السرطان، لافتة إلى أنها كانت ستبكي بعد سماع الفكرة ولكن النجمة اللبنانية منعتها وطالبتها ببدء التصوير فورًا.

وأضافت المخرجة اللبنانية أن هدف الكليب توعية الناس بمرض سرطان الثدي وتقديم الدعم للمرضي الذين يحتاجونه.

وكشفت جمال سبب عدم تساقط شعر إليسا من أثر علاج السرطان، موضحة أنها خضعت لعلاج إشعاعي فقط وهو لا يتسبب في تساقط الشعر، مضيفة أنها كانت تخضع لجلسات علاج إشعاعي يوميًا ولساعات طويلة بشكل مرهق.

ولفتت إلى أن اللحظات التي ظهرت فيها إليسا في المستشفي بالكليب حقيقية وحصلت عليها من أحد أصدقاء النجمة اللبنانية الذين قاموا بتصويرها خلال خضوعها للعلاج.

وأشارت إنجي جمال إلى أن إليسا بكت عندما سمعت التسجيل الصوتي الذي تتحدث فيه معها عن مرضها، وتم عرضه في بداية الكليب، لافتة إلى أنه كان حوارًا هاتفيًا بينهما وقررت أن تعرضه لتجسيد معاناتها للناس.