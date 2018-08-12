حلا شيحة ترد على هجوم زوجة الداعية محمود المصري (فيديو)

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن صمتها، بعد جدل دار حولها عقب قرارها خلع الحجاب وعودتها للفن، ما أثار العديد من الانتقادات ضدها، لترد على ما كتبته أميرة عزت، زوجة الشيخ محمود المصري وانتقاد الأخيرة لها.

وقالت حلا شيحة في تصريحات تلفزيونية: “لقد صدمت مما كتبته زوجة الشيخ محمود المصري.. لقد التقيتها مرة أو مرتين ولسنا صديقتين، وقد عرفتها من خلال زوجها الشيخ محمود المصري، وهو رجل معتدل” نافية صحة ما قالته زوجته عنها.

وأضافت شيحة أنها اتخذت قرار خلع الحجاب من قبل، عندما كانت في كندا مع زوجها وأبنائها، وهو يجوز دينيًا، خاصة إذا كان في إطار الخوف على أمنها في بلد غريب، وذلك قبل أن تعود لارتدائه مرة أخرى.

وردت الفنانة المصرية على اتهام أميرة عزت لها بأنها خلعت الحجاب؛ لأنها اشتاقت لتصفيق الجمهور، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى ذلك، لأنها منذ أن كان عمرها 18 عامًا، وهي تعمل بالفن ويصفق لها الجمهور، لافتة إلى أن عودتها للفن لا تعيبها؛ لأن الفن شيء جميل يهذب الأخلاق ويسمو بالروح.

وكانت زوجة الشيخ محمود المصري، قد هاجمت حلا شيحة في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد قرار خلعها الحجاب، كما ادعت أنهما كانتا صديقتين، وأن لها أفضال كثيرة عليها.