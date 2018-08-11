بالفيديو.. شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ “انفجار الفحيص” على خشبة المسرح

تداول ناشطون، يوم السبت، مقطع فيديو يظهر الفنان التونسي صابر الرباعي وهو على خشبة المسرح، لحظة تلقيه نبأ الانفجار الذي استهدف دورية أمنية في مدينة الفحيص بالأردن.

وبحسب ما أظهر الفيديو، صعد أحد الأشخاص إلى خشبة المسرح وأخبر الرباعي بما حدث، وقال الفنان التونسي بعدها: “وجعتونا وخضيتونا يا أخي”.

وأعرب الرباعي عن أسفه بشأن الحادثة، وقال موجهًا حديثه للجمهور: إن “الحياة يجب أن تستمر رغم المآسي.. إننا شعب يتسم بالتحدي ومواجهة الصعاب”.

وأحيا الرباعي، أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا في ختام فعاليات النسخة الـ27 من مهرجان الفحيص بالأردن.

من جهته، طلب مدير مهرجان الفحيص، أيمن سماوي، من الحضور، قراءة الفاتحة والصلاة على روح الرقيب.

وكشف مصدر مسؤول في إدارة مھرجان الفحیص عن أسباب استمرار حفل الفنان صابر الرباعي، بعد وقوع الانفجار.

وقال المصدر: إن “إدارة المهرجان توجهت لإلغاء الحفل، لكن توجھات أمنیة حالت دون ذلك”.

وأضاف أن “الحفل شھد تواجد 4 آلاف شخص تقریبًا، مشیرًا إلى أن “إلغاء الحفل وخروج الحضور كان سیزید العبء على الأجھزة الأمنیة”.

واعتبر أن “استمرار الحفل كان رسالة للجھات التي نفذت الھجوم، بأن رسالة الفرح في الأردن لن تتوقف”.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، يوم السبت، أن “الانفجار الذي وقع مساء أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع”.

وأضاف البيان أن “التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من أفراد الدورية”.