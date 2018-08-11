حقيقة تقديم حلا شيحة الجزء الثاني من “السلم والثعبان”

علمت “إرم نيوز” من مصدر قريب من الفنانة المصرية حلا شيخة بأن الأخيرة لم تتلق عرضًا من المنتج محمد حفظي، لتقديم جزء جديد من الفيلم، وأن هذا المشروع لا تراه مناسبًا لعودتها بعد غياب طويل عن الفن امتد لأكثر من 12 عامًا.

وأضاف المصدر أن شيحة قررت أن تعود للتمثيل بالفعل، لكنها لم تستقر حتى الآن على عرض مناسب للعودة، خاصة أنها غير مقيدة بأي مشروعات فنية.

وبيّن المصدر بأن الفنانة تفاضل حاليًا بين أكثر من عرض إعلامي من أكثر من قناة فضائية للظهور الأول بعد إعلانها العودة إلى التمثيل وخلعها الحجاب، لتتحدث من خلالها عن تفاصيل كثيرة خاصة بعودتها للفن وكواليس فترة اعتزالها.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت منذ أيام عودتها للفن بعد قرارها النهائي خلع الحجاب وخرجت أخبار كثيرة تفيد أنها ستقدم الجزء الثاني من “السلم والثعبان” .

وانتشرت منذ عدة أشهر أخبار تفيد بعزم المنتج محمد حفظي، تنفيذ جزء ثان من فيلم “السلم والثعبان”.

وبعد أن حقق الجزء الأول من “السلم والثعبان” والذي عرض عام 2001، وكان بطولة هاني سلامة وحلا شيحا وأحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا وقتها في دور العرض، رد محمد حفظي على مطالبات الجمهور بأنه سيبدأ في كتابة هذا المشروع لكن ليس بشرط أن يكون بالأبطال أنفسهم “سلامة وحلمي وحلا” لأنه يرى أن فكرة الجزء الثاني ستختلف نهائيًا عن الأول.