محمد رشاد: هذا سر تأخر ألبومي.. وانتظروا مفاجأة “دلع” (فيديو إرم)

قال الفنان المصري محمد رشاد إنه يشارك للمرة الثانية في مهرجان القلعة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت إشراف وزارة الثقافة مبديًا سعادته بالمشاركة في حفلات الأوبرا في كل مكان خاصة في ظل التواجد الجماهيري الكبير.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أنه اختار لجمهوره في “القلعة” أغاني خفيفة، تساعدهم على الفرحة والاندماج معه، مثل “يا عيني على الصبر” لوديع الصافي وبعض أغاني عبدالحليم حافظ وأم كلثوم.

وعن أعماله القادمة، تابع “رشاد” أنه يستعد حاليًا للانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل، الأولى بعنوان “لا بسيطة”، وهي من النوع الدرامي والأغنية الثانية بعنوان “دلع” وهي تناسب أجواء الصيف وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وأشار محمد رشاد إلى أنه تعاون في أغنية “لا بسيطة” مع حسن سراج وهشام عبدالحليم، بينما أغنية “دلع” كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور وسيتم تصوير الكليب في مصر، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

وعن تأخره في إصدار ألبومه، لفت الفنان المصري إلى أن ذلك يرجع إلى ظروف ومشاكل إنتاجية، مؤكدًا أن الألبوم يتكون من 10 أغان، انتهى من تسجيل 6 منها، وجارٍ اختيار باقي الأغاني.