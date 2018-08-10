نسمة محجوب: لوني الغنائي يختلف عن الآخرين (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية نسمة محجوب إنها تحاول أن تكون مختلفة عن الآخرين من خلال تقديمها موسيقى ولونًا غنائيًا تحبه، وليس مفروضًا عليها، موضحة أنها تقدم شكلًا مختلفًا عن الموجود في الأسواق؛ لتكون متميزة وسط هذا التشابه الكبير الموجود حاليًا.

وأضافت في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” خلال مشاركتها في إحياء حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء أن وزارة الثقافة من خلال مؤسساتها مثل دار الأوبرا المصرية تساند جميع الشباب الموهوبين من خلال إقامة حفلات غنائية بمختلف المناسبات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأصوات من مختلف الدول العربية تساعد على تبادل الثقافات وألوان الغناء.

وأعربت نسمة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في حفلات الأوبرا السنوية، خاصة التي تقام في القلعة، حيث يكون الجمهور مختلفًا تمامًا عن الحفلات الأخرى، لافتة إلى أن مهرجان القلعة تميز هذا العام بأنه صبغ بالطابع الدولي حيث يشارك العديد من النجوم الشباب من العديد من الدول العربية.