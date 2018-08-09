داعية إسلامي مقرب من زوج حلا شيحة يكشف تفاصيل خلعها للحجاب وحقيقة طلاقها (فيديو)

كشف الداعية الإسلامي محمد الصاوي، الصديق المقرب من يوسف هيرسن، زوج الفنانة المصرية حلا شيحة، تفاصيل تخليها عن الحجاب وعودتها للتمثيل، وحقيقة انفصالها عن زوجها بعد 12 عامًا من ارتباطهما.

وقال الصاوي، في مقطع فيديو مباشر بثه عبر صفحته في “فيس بوك”، إنه “اتصل بحلا شيحة لكنها لم ترد عليه فاتصل بزوجها الذي بكى بشدة، وكشف أنهما لم ينفصلا حتى الآن وكان شرطه الوحيد منذ زواجهما أن تترك الفن”.

وأضاف أنها “أخبرت زوجها أنها ستترك كندا وتسافر إلى مصر في إجازة قصيرة لمدة شهر وتعود بعدها، لكنه فوجئ بها تخبره أنها ستخلع النقاب وتعود للتمثيل بالحجاب، ثم بعدها صدمته بأنها خلعت الحجاب تمامًا وأخبرته أنها ستعود للفن، وإذا أراد أن يكمل حياته معها لا مانع لديها أما إذا كان يرفض عملها فيجب أن ينفصلا”.

ولفت إلى أن “حلا شيحة اتصلت به خلال شهر رمضان الماضي وأكدت له أنها ثابتة على النقاب ولا يهمها الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها لا تفكر في خلعه”، موضحا أنه “لا يعلم سر تغير موقفها الحاد والمفاجئ”، على حد تعبيره.