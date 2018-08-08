دنيا بطمة تثير الجدل بحفل عيد ميلاد “ملكي” لابنتها (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلًا واسعًا في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقامت حفل عيد ميلاد لابنتها غزل، التي أتمت عامها الأول، وصفه ناشطون بـ”الملوكي”.

وحضر حفل عيد الميلاد عدد من نجوم الوسط الفني المغربي، منهم فاتي جمال مليحة العرب، ومحمد رضا وهدى سعد وعصام سرحان، إلى جانب عدد من مصممي ومصممات الأزياء وغيرهم.

وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الفنانة المغربية برفقة طفلتها، فوق العمارية المغربية، التي تقترن بالعروس فقط، الأمر الذي أزعج البعض كون الطفلة لا تزال صغيرة، وأن هذه الأجواء لا تلائم الأطفال في عمرها.

وازدادت حدة الانتقادات للفنانة المغربية بسبب بكاء ابنتها طوال فعاليات الحفل، وعدم تأقلمها مع الأجواء والحاضرين حولها.