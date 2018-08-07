بالفيديو.. مريم حسين تثير جمهورها بفيديو ترويجي مع ابنتها

أثارت الفنانة العراقية (من أصل مغربي) مريم حسين، حماسة جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو لإعلان خيري برفقة ابنتها “أميرة” تدعم فيه أطفال اللاجئين في سوريا.
وعلقت “حسين” على مقطع الفيديو في حسابها عبر موقع “انستغرام”: “أجمل احساس عندما تمتزج موهبتك وهوايتك وتشاركها مع قطعة من قلبك.. هذا هو العشق والإحساس الأصدق الذي شاركته مع أميرة قلبي ابنتي في إعلان خيري لعرض أزياء لدعم أطفال ضحايا الحروب”.
اجمل احساس عندما تمتزج موهبتك وهوايتك وتشاركها مع قطعه من قلبك.. هذا هو العشق والإحساس الاصدق الذي شاركته مع اميرة قلبي ابنتي في اعلان خيري لعرض ازياء لدعم اطفال ضحايا الحروب. Thank you our director for this amazing work Film and directed by @mrwaeleid Script by Saudi writer Sara للمزيد من الاستفسارات ماعليكم الا إرسال وتساب على هذا الرقم 00447444165150 والموقع الرسمي #thequee موجود بالبايو ☝️ #thequeens_fashionshow_london #thequeens_fashionshow_london
ويعود المقطع الترويجي لفعالية أزياء خيرية ستقام في العاصمة لندن يوم الـ 26 من الشهر الجاري، إذ سيشارك فيه مصمّمون ومصممات عالميون وعرب.
وأوضحت الفنانة العراقية، أن داعمي ورعاة الفعالية هم: الشيخ الدعيج الخليفة الصباح، والشيخة نوال الصباح، والشيخة نورة آل خليفة من المملكة البحرينية.
وتفاعل متابعو مريم حسين مع الإعلان، مشيدين بتوجهها للعمل الخيري، إذ أبدوا إعجابهم بالمبادرة.
أول fashion show خيري سوف يقام بالمملكة البريطانية بتاريخ 26/8 تحت مسمى the queen’s# وسوف تكون مشاركات عديد من المصممين والمصصمات العالميين و العربيين #المتميزين فقط مبدئيا أحب أن أشكر الداعمين والرعاة الشيخ الدعيج الخليفة الصباح الشيخة نوال الصباح الشيخة نورة آل خليفة من المملكة البحرينية فريق العمل QM الشركة الداعمة السعودية K&M بلندن اول قناة أجنبية للأزياء FASION TV وأسامي أخرى سوف نعلن عنها قريبا للمزيد من الاستفسارات ماعليكم الا إرسال وتساب على هذا الرقم 00447444165150 والموقع الرسمي #thequee موجود بالبايو ????Photo by amazing woman @shaima_diab Hair @rivalsalon ???? Maikeup by @roshimakeup ???? Studio @montecristodxb