بالفيديو.. مريم حسين تثير جمهورها بفيديو ترويجي مع ابنتها

اجمل احساس عندما تمتزج موهبتك وهوايتك وتشاركها مع قطعه من قلبك.. هذا هو العشق والإحساس الاصدق الذي شاركته مع اميرة قلبي ابنتي في اعلان خيري لعرض ازياء لدعم اطفال ضحايا الحروب. Thank you our director for this amazing work Film and directed by @mrwaeleid Script by Saudi writer Sara للمزيد من الاستفسارات ماعليكم الا إرسال وتساب على هذا الرقم 00447444165150 والموقع الرسمي #thequee موجود بالبايو ☝️ #thequeens_fashionshow_london #thequeens_fashionshow_london

