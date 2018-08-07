بالفيديو.. مريم حسين تثير جمهورها بفيديو ترويجي مع ابنتها

أثارت الفنانة العراقية (من أصل مغربي) مريم حسين، حماسة جمهورها، بعد نشرها مقطع فيديو لإعلان خيري برفقة ابنتها “أميرة” تدعم فيه أطفال اللاجئين في سوريا.

وعلقت “حسين” على مقطع الفيديو في حسابها عبر موقع “انستغرام”: “أجمل احساس عندما تمتزج موهبتك وهوايتك وتشاركها مع قطعة من قلبك.. هذا هو العشق والإحساس الأصدق الذي شاركته مع أميرة قلبي ابنتي في إعلان خيري لعرض أزياء لدعم أطفال ضحايا الحروب”.

ويعود المقطع الترويجي لفعالية أزياء خيرية ستقام في العاصمة لندن يوم الـ 26 من الشهر الجاري، إذ سيشارك فيه مصمّمون ومصممات عالميون وعرب.

وأوضحت الفنانة العراقية، أن داعمي ورعاة الفعالية هم: الشيخ الدعيج الخليفة الصباح، والشيخة نوال الصباح، والشيخة نورة آل خليفة من المملكة البحرينية.

وتفاعل متابعو مريم حسين مع الإعلان، مشيدين بتوجهها للعمل الخيري، إذ أبدوا إعجابهم بالمبادرة.