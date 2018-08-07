إليسا تكشف لأول مرة عن إصابتها بالسرطان (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، لأول مرة عن إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتخلص من المرض، إذ روت قصة مرضها عبر كليبها الجديد ” إلى كل اللي بيحبوني” .

وتبدأ أحداث كليب إليسا الجديد بتسجيل صوتي لها ومشاهد تعرض لأول مرة لها خلال خضوعها للعلاج ومعاناتها مع السرطان، الذي لم تكشف عنه طوال الأيام الماضية.

وسارعت نجمات الفن اللبناني لتقديم كامل الدعم والمحبة لزميلتهن إليسا عبر صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفتها الفنانة مايا دياب بـ “المرأة القوية”، قائلة: ” وعيت الْيَوْمَ ع كليب إليسا الجديد اللي بيحكي عن خوضها معركة سرطان الثدي.. فيلم مؤثر جدًا من امرأة حقيقية غير متزلّفة، عانت ولكن بقيت إليسا القوية، الامرأة إلي عملت حالها بحالها وتعبت وحلمت ونجحت، أكيد هالمثال ما رح إلا يصمد ويحارب ويخبّر قصته بذكاء وصدق، لا للاستعطاف ولكن لنقل الواقع”.

وعيت الْيَوْمَ ع كليب @elissakh الجديد اللي بيحكي عن خوضها معركة سرطان الثدي..فيلم مؤثر جداً من امرأة حقيقية غير متزلّفة،عانت ولكن بقيت أليسا القوية،الامرأة الي عملت حالها بحالها وتعبت وحلمت ونجحت أكيد هالمثال ما رح إلاّ يصمد ويحارب ويخبّر قصته بذكاء وصدق لا للاستعطاف ولكن لنقل.. — Maya Diab (@mayadiab) August 7, 2018

واعتبرت الفنانة نادين نسيب نجيم أن إليسا رمز للقوة والإرادة والعزيمة، قائلة: ” الحمد لله على سلامتك فعلًا إنك بطلة لأنك تفوقتي على هالمرض، والله كان معك وما تركك إيمانك خلصك ونحنا كلنا منحبك، أنت مثال للقوة والإرادة والعزيمة”.

@elissakh الحمدالله على سلامتك فعلاً انك بطلة لأنك تفوقتي على هل مرض والله كان معك وما تركك إيمانك خلصك ونحنا كلنا منحبك انت مثال للقوة والارادة والعزيمة ❤️❤️❤️ — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 7, 2018

وقالت الفنانة سيرين عبدالنور، أن الفيديو كليب تسبب في بكائها، مضيفة :” الحمد لله على سلامتك يا هل الإنسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايمًا بقلك، بحبك قد الدنيا كلها.. عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى … كتر خير الله”.