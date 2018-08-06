وفاة فنان سعودي بطلق ناري في الرياض (صور)

أفاد ناشطون وحسابات فنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، بوفاة الفنان السعودي ماجد الماجد بعد إصابته بطلق ناري في الرأس في الرياض.

ونعى عدد من الناشطين والعاملين في المجال الفني الفنان الراحل عبر تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالبين الدعاء له من المتابعين.

وقال الملحن السعودي سامي الخليفة في تغريدة عبر “تويتر” عقب الحادثة: “تعرض حبيبنا وأخونا الفنان القدير ماجد الماجد لطلق ناري وأصاب بمنطقة الرأس اسألكم بالله لا تبخلوا عليه بالدعاء”.

#دعواتكم_للفنان_ماجد_الماجد تعرض حبيبنا واخونا الفنان القدير

ماجد الماجد لطلق ناري واصاب بمنطقة الرأس اسألكم بالله لا تبخلو عليه بالدعاء. — د.سامي الخليفة (@samy_alkhalifa) July 31, 2018

وقالت مصادر إن الفنان توفي عن عمر ناهز 51 عامًا، متأثرًا بجراحه التي نتجت عن إصابته برصاصة في الرأس، فيما تباينت الروايات حول مقتله في الوقت الذي تحقق فيه الجهات الأمنية في الدوافع التي نتجت عنها الحادثة.

وأفادت المصادر بأن الماجد، أصيب بالرصاصة عن طريق الخطأ، لتستقر في رأسه لينقل بعدها لإحدى مستشفيات الرياض وأدخل العناية المركزة الأسبوع الماضي قبل أن يفارق الحياة مساء الأحد.

وكان أحد أقارب الفنان قد نشر تغريدة قبل أيام معلنًا فيها الخبر طالبًا من الجمهور الدعاء وقال: “أحبابي أخوي وابن عمي الفنان/ماجد الماجد يدخل في غيبوبة الآن دعواتكم له بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه وعافه يارب”.

يارب #اذهب_الباس_عن_اعز_الناس

احبابي اخوي وابن عمي الفنان/ماجد الماجد يدخل في غيبوبه الان دعواتكم له بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه وعافه يارب pic.twitter.com/kmE6TrbBYd — ماجد بن مرداس الدوسري (@maj18118) August 1, 2018

وبدأ ماجد الماجد مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، وطرح 14 ألبومًا منها “يقوى الهجر”، “اذكريني”، “يا هاجري”، “الطوفان”، حيث تعاون من خلالها مع مجموعة من الشعراء والملحنين.