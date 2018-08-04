“عشتار” تعيد نادين خوري إلى المسرح بعد 20 عامًا (صور)

تعود الفنانة السورية القديرة نادين خوري إلى خشبة المسرح بعد انقطاع دام نحو 20 عامًا؛ إذ كانت آخر عروضها المسرحية ملحمة “الربان والقوافي”، والتي تم عرضها عام 1999 على مسرح قصر المؤتمرات بدمشق.

وتأتي عودة خوري إلى المسرح عبر الأيقونة السورية التي تقدمها نقابة الفنانين في سوريا، وتضمّ إلى جانب خوري نخبة من الفنانين السوريين.

وستؤدي خوري في المسرحية شخصية “عشتار”، التي ترمز إلى آلهة الحب والجمال والتضحية، لتأتي هذه العودة بعدما حرّضها النص الذي كتبه عدنان الأزروني، بينما سيخرجه سامي نوفل.

وستنطلق عروض المسرحية، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين – فرع دمشق، مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، ونشرت الصفحة أيضًا صورًا لاجتماع بعض أعضاء فريق العمل المسرحي في مقر النقابة.

وجمعت الصور إلى جانب نادين خوري الفنانين سعد مينه، وعامر علي، وجمال العلي وغيرهم.

يشار إلى أن خوري كُرِّمت مؤخرًا عن مجمل مسيرتها الفنية في كازينو لبنان ضمن حفل لشركة mc الدولية، بينما لم تعلن بعد عن تحضيراتها على صعيد الدراما التلفزيونية للموسم المقبل.