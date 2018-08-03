بالفيديو.. أحلام تطلب من فتاة فرنسية “التستر” أمام زوجها

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى فرنسا، في رحلة ترفيهية بصحبة زوجها مبارك الهاجري وأبنائها.

وكعادتها ترصد أحلام أغلب تحركاتها في أي بلد تزورها من خلال التصوير وبث الفيديو عبر تطبيق “سناب شات”، وأثناء قيامها بذلك صادفها موقف طريف وهو ظهور امرأة فرنسية يتطاير جزء من فستانها في الشارع أمام الكاميرا.

فعلقت أحلام “تستري يا حرمة تستري”، وهو ما جعل زوجها يضحك على تعليقها الطريف.

وأعربت أحلام عن حبها الشديد لفرنسا، موضحة أنها تشعر براحة نفسية بمجرد السير في شوارعها والتمتع بالأجواء الرائعة والتسوق من أفخم الماركات العالمية هناك.